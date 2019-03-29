Гандболистка «Ростова-Дона» вошла в символическую сборную Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, по итогам опроса тренеров, в котором приняли участие 14 специалистов, Вяхирева была признана лучшей правой полусредней Лиги чемпионов и стала единственной представительницей России в списке.

Опрос тренеров команд-участниц стал первым этапом определения символической сборной ЛЧ.

Далее пройдет опрос среди других специалистов, а финальным этапом станет голосование болельщиков, которое пройдет перед началом матчей ¼ финала.

«Ростов-Дон» пробился в ¼ финала ЛЧ и поспорит за выход в полуфинал турнира с венгерским «Ференцварошем».