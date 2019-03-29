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23:50 (мск), источник: Р-Спорт

Гандболистка «Ростова-Дона» вошла в символическую сборную Лиги чемпионов

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Гандболистка «Ростова-Дона» Анна Вяхирева вошла в символическую сборную женской Лиги чемпионов по версии тренеров команд-участниц, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР) со ссылкой на пресс-службу Европейской гандбольной федерации (EHF).

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, по итогам опроса тренеров, в котором приняли участие 14 специалистов, Вяхирева была признана лучшей правой полусредней Лиги чемпионов и стала единственной представительницей России в списке.

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Опрос тренеров команд-участниц стал первым этапом определения символической сборной ЛЧ.

Далее пройдет опрос среди других специалистов, а финальным этапом станет голосование болельщиков, которое пройдет перед началом матчей ¼ финала.

«Ростов-Дон» пробился в ¼ финала ЛЧ и поспорит за выход в полуфинал турнира с венгерским «Ференцварошем».

Матчи пройдут 7 апреля в Венгрии и 13 апреля в Ростове-на-Дону. Вяхирева не сможет помочь своей команде, так как в феврале выбыла из строя на четыре месяца из-за травмы.

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