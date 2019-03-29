Гандболистка «Ростова-Дона» вошла в символическую сборную Лиги чемпионов
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Гандболистка «Ростова-Дона» Анна Вяхирева вошла в символическую сборную женской Лиги чемпионов по версии тренеров
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Гандболистка «Ростова-Дона» Анна Вяхирева вошла в символическую сборную женской Лиги чемпионов по версии тренеров
Как отмечается, по итогам опроса тренеров, в котором приняли участие 14 специалистов, Вяхирева была признана лучшей правой полусредней Лиги чемпионов и стала единственной представительницей России в списке.
Опрос тренеров
Далее пройдет опрос среди других специалистов, а финальным этапом станет голосование болельщиков, которое пройдет перед началом матчей ¼ финала.
«Ростов-Дон» пробился в ¼ финала ЛЧ и поспорит за выход в полуфинал турнира с венгерским «Ференцварошем».
Матчи пройдут 7 апреля в Венгрии и 13 апреля в