«Финал четырёх» гандбольной Лиги чемпионов примет Ростов-на-Дону
Президент Европейской Федерации гандбола Михаэль Видерер на совещании с главой Федерации гандбола России Сергеем Шишкарёвым объявил о проведении «Финала четырёх» Лиги чемпионов в
Президент Европейской Федерации гандбола Михаэль Видерер на совещании с главой Федерации гандбола России Сергеем Шишкарёвым объявил о проведении «Финала четырёх» Лиги чемпионов в
Решение в пользу южной столицы России было принято в связи с окончанием контракта с действующим
«Мы рады, что нам наконец удалось достигнуть принципиального соглашения.