«Финал четырёх» гандбольной Лиги чемпионов примет Ростов-на-Дону

Решение в пользу южной столицы России было принято в связи с окончанием контракта с действующим городом-организатором — Будапештом (Венгрия).

«Мы рады, что нам наконец удалось достигнуть принципиального соглашения. Ростов-на-Дону неоднократно доказывал, что городу можно доверить спортивные соревнования любого уровня, а прошедший Финал Кубка лишь только доказал это. Я думаю, что мы приняли правильное решение, остановив свой выбор именно на южном городе», — цитирует Видерера официальный сайт клуба «Ростов-Дон».