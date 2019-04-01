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19:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Финал четырёх» гандбольной Лиги чемпионов примет Ростов-на-Дону

Президент Европейской Федерации гандбола Михаэль Видерер на совещании с главой Федерации гандбола России Сергеем Шишкарёвым объявил о проведении «Финала четырёх» Лиги чемпионов в Ростове-на-Дону.

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Источник: Reuters

Решение в пользу южной столицы России было принято в связи с окончанием контракта с действующим городом-организатором — Будапештом (Венгрия).

«Мы рады, что нам наконец удалось достигнуть принципиального соглашения. Ростов-на-Дону неоднократно доказывал, что городу можно доверить спортивные соревнования любого уровня, а прошедший Финал Кубка лишь только доказал это. Я думаю, что мы приняли правильное решение, остановив свой выбор именно на южном городе», — цитирует Видерера официальный сайт клуба «Ростов-Дон».

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