Брест во второй раз принимает «Финал четырех» SEHA-лиги
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В брестском спорткомплексе «Виктория» стартует решающий этап международной
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В брестском спорткомплексе «Виктория» стартует решающий этап международной
Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, занявший 4-е место по итогам регулярного сезона, сегодня в 20.00 встретится с победителем первого этапа северомакедонским «Вардаром» из Скопье.
В первом полуфинальном противостоянии в 17.30 на площадку выйдут два хорватских клуба — «Загреб» и «Нексе» из Нашице. Оба матча будут показаны в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Победители полуфинальных баталий 3 апреля разыграют главный приз, а проигравшие поспорят за бронзовые награды.
В прошлые годы БГК имени Мешкова дважды становился серебряным призером