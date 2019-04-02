Брест во второй раз принимает «Финал четырех» SEHA-лиги

В первом полуфинальном противостоянии в 17.30 на площадку выйдут два хорватских клуба — «Загреб» и «Нексе» из Нашице. Оба матча будут показаны в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Победители полуфинальных баталий 3 апреля разыграют главный приз, а проигравшие поспорят за бронзовые награды.

В прошлые годы БГК имени Мешкова дважды становился серебряным призером SEHA-лиги (2014, 2015) и один раз завоевал бронзу (2017). Год назад в борьбе за 3-е место брестчане уступили в Скопье словенскому «Целе» со счетом 28:31, чемпионом стал «Вардар», победивший в решающем поединке гандболистов «Загреба» — 26:24. «Вардар» является самым титулованным клубом этого турнира, он становился победителем 4 раза (2012, 2014, 2017, 2018). Дважды первым был венгерский «Веспрем» (2015, 2016) и один раз «Загреб» (2013).