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12:47 (мск), источник: БЕЛТА

Брест во второй раз принимает «Финал четырех» SEHA-лиги

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В брестском спорткомплексе «Виктория» стартует решающий этап международной SEHA-лиги. Брест, отмечающий в нынешнем году свое 1000-летие, во второй раз будет хозяином «Финала четырех» этого турнира, впервые он прошел в городе над Бугом в 2017 году, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, занявший 4-е место по итогам регулярного сезона, сегодня в 20.00 встретится с победителем первого этапа северомакедонским «Вардаром» из Скопье.

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В первом полуфинальном противостоянии в 17.30 на площадку выйдут два хорватских клуба — «Загреб» и «Нексе» из Нашице. Оба матча будут показаны в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Победители полуфинальных баталий 3 апреля разыграют главный приз, а проигравшие поспорят за бронзовые награды.

В прошлые годы БГК имени Мешкова дважды становился серебряным призером SEHA-лиги (2014, 2015) и один раз завоевал бронзу (2017). Год назад в борьбе за 3-е место брестчане уступили в Скопье словенскому «Целе» со счетом 28:31, чемпионом стал «Вардар», победивший в решающем поединке гандболистов «Загреба» — 26:24. «Вардар» является самым титулованным клубом этого турнира, он становился победителем 4 раза (2012, 2014, 2017, 2018). Дважды первым был венгерский «Веспрем» (2015, 2016) и один раз «Загреб» (2013).

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