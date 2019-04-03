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15:41 (мск), источник: БЕЛТА

Следующий сезон SEHA-лиги пройдет с участием 12 команд

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В следующем сезоне турнир SEHA-лиги пройдет по новой схеме, количество участников увеличится с 10 до 12 команд. Такое решение было принято сегодня на заседании исполкома этой организации в Бресте, который принимает «Финал четырех» нынешнего сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На первом этапе сезона-2019/20 команды будут разделены на две группы, после чего пройдут матчи плей-офф и «Финал четырех». Планируется, что в соревнованиях точно примут участие по два клуба из Хорватии, Македонии и Сербии, Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и словацкий «Татран» из Прешова. Кроме того, о своем твердом намерении вернуться в SEHA-лигу заявил венгерский «Веспрем». В настоящее время ведутся переговоры со многими клубами, в частности словенским «Целе». Окончательный состав участников следующего турнира будет назван в мае.

Сегодня на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» пройдут заключительные поединки 8-го сезона SEHA-лиги. В 17.30 в игре за бронзу встретятся БГК имени Мешкова и хорватский «Нексе» из Нашице, в 20.00 македонский «Вардар» из Скопье и хорватский «Загреб» начнут матч за главный приз.

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