Следующий сезон SEHA-лиги пройдет с участием 12 команд

На первом этапе сезона-2019/20 команды будут разделены на две группы, после чего пройдут матчи плей-офф и «Финал четырех». Планируется, что в соревнованиях точно примут участие по два клуба из Хорватии, Македонии и Сербии, Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и словацкий «Татран» из Прешова. Кроме того, о своем твердом намерении вернуться в SEHA-лигу заявил венгерский «Веспрем». В настоящее время ведутся переговоры со многими клубами, в частности словенским «Целе». Окончательный состав участников следующего турнира будет назван в мае.
Сегодня на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» пройдут заключительные поединки 8-го сезона SEHA-лиги. В 17.30 в игре за бронзу встретятся БГК имени Мешкова и хорватский «Нексе» из Нашице, в 20.00 македонский «Вардар» из Скопье и хорватский «Загреб» начнут матч за главный приз.