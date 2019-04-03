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19:54 (мск), источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова занял 3-е место в чемпионате SEHA-лиги

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова финишировал на 3-м месте в SEHA-лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в поединке за бронзу на площадке своего спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси обыграли хорватский «Нексе» из Нашице со счетом 24:19.

С первых минут встречи хозяева решающего этапа турнира захватили инициативу, играя на высоких скоростях. На последнем рубеже обороны хорошо действовал голкипер брестчан Иван Пешич, и к перерыву их преимущество составило 4 гола — 12:8.

Во второй половине встречи подопечные Маноло Каденаса продолжали контролировать ход игры и уверенно победили. Самым результативным в их составе стал Максим Баранов, забросивший 5 мячей.

В полуфинале БГК имени Мешкова в упорной борьбе уступил македонскому «Вардару» со счетом 23:25. В другом полуфинальном матче хорватский «Загреб» был сильнее «Нексе» — 28:23.

Решающий поединок за главный приз 8-го по счету сезона SEHA-лиги между «Вардаром» и «Загребом» начнется в 20.00 и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

В прошлые годы БГК имени Мешкова дважды становился серебряным призером SEHA-лиги (2014, 2015) и один раз завоевал бронзу (2017). Год назад в борьбе за 3-е место брестчане уступили в Скопье словенскому «Целе» со счетом 28:31, чемпионом тогда стал «Вардар», победивший в решающем поединке гандболистов «Загреба» — 26:24. «Вардар» является самым титулованным клубом этого турнира, он становился победителем четыре раза (2012, 2014, 2017, 2018). Дважды первым был венгерский «Веспрем» (2015, 2016) и один раз «Загреб» (2013).

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