БГК имени Мешкова занял 3-е место в чемпионате SEHA-лиги

Сегодня в поединке за бронзу на площадке своего спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси обыграли хорватский «Нексе» из Нашице со счетом 24:19.

С первых минут встречи хозяева решающего этапа турнира захватили инициативу, играя на высоких скоростях. На последнем рубеже обороны хорошо действовал голкипер брестчан Иван Пешич, и к перерыву их преимущество составило 4 гола — 12:8.

Во второй половине встречи подопечные Маноло Каденаса продолжали контролировать ход игры и уверенно победили. Самым результативным в их составе стал Максим Баранов, забросивший 5 мячей.

В полуфинале БГК имени Мешкова в упорной борьбе уступил македонскому «Вардару» со счетом 23:25. В другом полуфинальном матче хорватский «Загреб» был сильнее «Нексе» — 28:23.

Решающий поединок за главный приз 8-го по счету сезона SEHA-лиги между «Вардаром» и «Загребом» начнется в 20.00 и будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».