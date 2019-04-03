БГК имени Мешкова занял 3-е место в чемпионате SEHA-лиги
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова финишировал на 3-м месте в
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова финишировал на 3-м месте в
Сегодня в поединке за бронзу на площадке своего спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси обыграли хорватский «Нексе» из Нашице со счетом 24:19.
С первых минут встречи хозяева решающего этапа турнира захватили инициативу, играя на высоких скоростях. На последнем рубеже обороны хорошо действовал голкипер брестчан Иван Пешич, и к перерыву их преимущество составило 4 гола — 12:8.
Во второй половине встречи подопечные Маноло Каденаса продолжали контролировать ход игры и уверенно победили. Самым результативным в их составе стал Максим Баранов, забросивший 5 мячей.
В полуфинале БГК имени Мешкова в упорной борьбе уступил македонскому «Вардару» со счетом 23:25. В другом полуфинальном матче хорватский «Загреб» был сильнее «Нексе» — 28:23.
Решающий поединок за главный приз 8-го по счету сезона
В прошлые годы БГК имени Мешкова дважды становился серебряным призером