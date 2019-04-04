Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Кьево
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Алавес
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм Дакс3
Калгари Флэймз1
Футбол. Зарубежный
21:30
Леганес
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:00
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал Сосьедад
Бетис
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго БлэкхоксБ4
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Йорк Рейнджерс1
Оттава Сенаторз4
Все события
Фоторепортажи
12Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях
17Красотки-амазонки: как выглядит женская сборная России по хоккею
12:44 (мск), источник: БЕЛТА

Дайнис Криштопанс признан лучшим игроком «Финала четырех» SEHA-лиги

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийский легионер македонского «Вардара» Дайнис Криштопанс признан лучшим игроком «Финала четырех» SEHA-лиги, который проходил в Бресте 2—3 апреля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В решающем поединке 8-го сезона этого турнира команда из Скопье в упорной борьбе обыграла хорватский «Загреб» со счетом 26:23, причем 7 мячей в составе победителей забросил Дайнис Криштопанс. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова стал обладателем бронзы, победив в матче за 3-е место хорватский «Нексе» из Нашице — 24:19.

Читайте также
БГК имени Мешкова занял 3-е место в чемпионате SEHA-лиги

По итогам турнира в символическую сборную вошли:

вратарь — Деян Милосавлев («Вардар»),

левый крайний — Тимур Дибиров («Вардар»),

правый крайний — Златко Хорват («Загреб»),

линейный — Стоянче Стоилов («Вардар»),

левый полусредний — Дамир Бичанич («Загреб»),

правый полусредний — Дайнис Криштопанс («Вардар»),

разыгрывающий — Сандро Обранович (БГК имени Мешкова),

защитник — Павел Горак (БГК имени Мешкова).

В следующем сезоне турнир SEHA-лиги пройдет по новой схеме, количество участников увеличится с 10 до 12 команд. На первом этапе сезона 2019/20 команды будут разделены на две группы, после чего пройдут матчи плей-офф и «Финал четырех». Планируется, что в соревнованиях точно примут участие по два клуба из Хорватии, Македонии и Сербии, Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и словацкий «Татран» из Прешова. Кроме того, о своем твердом намерении вернуться в SEHA-лигу заявил венгерский «Веспрем». Ведутся переговоры со многими клубами, в частности словенским «Целе». Окончательный состав участников следующего турнира будет назван в мае.

 Принц Гарри и Меган Маркл завели Instagram-аккаунт
Умер известный российский актер
СМИ: МЮ расстанется с несколькими игроками по окончании сезона
Чалов мог перейти в «Рому». ЦСКА не устроила сумма
Уткин: Зачем столько держать в СИЗО Кокорина и Мамаева?
Шайба Анисимова помогла «Чикаго» победить «Сент-Луис» в НХЛ
СМИ: Игрок ПСЖ достиг устной договоренности о переходе в «Реал»
Красотки-амазонки: как выглядит женская сборная России по хоккею
Что потребуется начинающему бегуну
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь