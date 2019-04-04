Дайнис Криштопанс признан лучшим игроком «Финала четырех» SEHA-лиги
4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийский легионер македонского «Вардара» Дайнис Криштопанс признан лучшим игроком «Финала четырех»
4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийский легионер македонского «Вардара» Дайнис Криштопанс признан лучшим игроком «Финала четырех»
В решающем поединке 8-го сезона этого турнира команда из Скопье в упорной борьбе обыграла хорватский «Загреб» со счетом 26:23, причем 7 мячей в составе победителей забросил Дайнис Криштопанс. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова стал обладателем бронзы, победив в матче за 3-е место хорватский «Нексе» из Нашице — 24:19.
По итогам турнира в символическую сборную вошли:
вратарь — Деян Милосавлев («Вардар»),
левый крайний — Тимур Дибиров («Вардар»),
правый крайний — Златко Хорват («Загреб»),
линейный — Стоянче Стоилов («Вардар»),
левый полусредний — Дамир Бичанич («Загреб»),
правый полусредний — Дайнис Криштопанс («Вардар»),
разыгрывающий — Сандро Обранович (БГК имени Мешкова),
защитник — Павел Горак (БГК имени Мешкова).
В следующем сезоне турнир