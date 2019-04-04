Дайнис Криштопанс признан лучшим игроком «Финала четырех» SEHA-лиги

В решающем поединке 8-го сезона этого турнира команда из Скопье в упорной борьбе обыграла хорватский «Загреб» со счетом 26:23, причем 7 мячей в составе победителей забросил Дайнис Криштопанс. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова стал обладателем бронзы, победив в матче за 3-е место хорватский «Нексе» из Нашице — 24:19.

В следующем сезоне турнир SEHA-лиги пройдет по новой схеме, количество участников увеличится с 10 до 12 команд. На первом этапе сезона 2019/20 команды будут разделены на две группы, после чего пройдут матчи плей-офф и «Финал четырех». Планируется, что в соревнованиях точно примут участие по два клуба из Хорватии, Македонии и Сербии, Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и словацкий «Татран» из Прешова. Кроме того, о своем твердом намерении вернуться в SEHA-лигу заявил венгерский «Веспрем». Ведутся переговоры со многими клубами, в частности словенским «Целе». Окончательный состав участников следующего турнира будет назван в мае.