Гандболисты сборной Беларуси начали подготовку к матчам квалификации ЧЕ с чехами

Главный тренер белорусской дружины пригласил на тренировочный сбор 17 гандболистов:

вратари — Вячеслав Солдатенко («Констанца», Румыния), Иван Мацкевич (БГК имени Мешкова), Алексей Кишов (СКА, Минск);.

полевые игроки — Андрей Юринок, Максим Баранов, Сергей Шилович (все — БГК имени Мешкова), Иван Бровко, Никита Вайлупов, Вячеслав Бохан, Дмитрий Никуленков (все — СКА, Минск), Артем Королек, Владислав Кулеш (оба — «Виве», Кельце, Польша), Юрий Лукьянчук («Риихимяки», Финляндия), Вадим Гайдученко («Сен-Рафаэль», Франция), Олег Астрашапкин («Чурго», Венгрия), Борис Пуховский («Мотор», Запорожье, Украина), Александр Подшивалов («Минден», Германия).

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Первый матч с чехами белорусы проведут 10 апреля в Пльзени, ответный поединок состоится 14 апреля в минском дворце спорта «Уручье».

На старте отборочного турнира ЧЕ-2020 белорусские гандболисты уступили в Минске команде Боснии и Герцеговины — 29:30, а затем в Вантаа обыграли финскую сборную со счетом 27:20. Чехи имеют в своем активе две виктории: дома над финнами — 31:27 — и в гостях над Боснией и Герцеговиной — 25:20. Турнирное положение в 5-й отборочной группе после двух игровых дней: Чехия — 4 очка, Беларусь — 2, Босния и Герцеговина — 2, Финляндия — 0.