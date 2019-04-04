Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья0
Алавес0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сассуоло2
Кьево0
Футбол. Зарубежный
21:30
Леганес
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:00
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал Сосьедад
Бетис
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев2
Авангард4
Хоккей. НХЛ
5.04
Баффало Сэйбрз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
5.04
Торонто Мэйпл Ливз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
5.04
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
5.04
Питтсбург Пингвинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
5.04
Вашингтон Кэпиталз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
5.04
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
5.04
Сент-Луис Блюз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
5.04
Нэшвилл Предаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
5.04
Миннесота Уайлд
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
5.04
Колорадо Эвеланш
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
5.04
Эдмонтон Ойлерз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
5.04
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
9Сборная России разгромила команду Казахстана
17Не вешать нос! Самые смешные кадры в истории РФПЛ
20:35 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гандболистки узнали соперниц по квалификации чемпионата Европы-2020

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копенгагене состоялась жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата Европы по гандболу 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сборная Беларуси попала в 3-ю квалификационную группу, где ее соперницами будут команды Германии, Словении и Косово.

Составы остальных групп:

1 — Нидерланды, Испания, Австрия, победитель предварительного этапа.

2 — Черногория, Венгрия, Италия, Литва.

4 — Швейцария, Словакия, Сербия, Россия.

5 — Швеция, Чехия, Португалия, Северная Македония.

6 — Франция, Исландия, Хорватия, Турция.

7 — Польша, Украина, Румыния, Фарерские острова.

Матчи группового этапа пройдут с сентября 2019-го по май 2020 года. В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие команды. Финальный турнир с участием 16 сборных состоится с 4 по 20 декабря 2020 года на аренах Дании и Норвегии, команды которых освобождены от квалификационных игр.

 Принц Гарри и Меган Маркл завели Instagram-аккаунт
Умер известный российский актер
«Авангард» одержал третью победу над «Салаватом Юлаевым»
Адвокат прокомментировала информацию об избыточном весе Кокорина
Американская угроза: кто бросит вызов российским фигуристкам
Роналду проиграл судебное дело немецкому журналу Spiegel
VAR сработал хорошо, но его использование в РПЛ под вопросом
Футболист «Краснодара» оценил сравнения с Лионелем Месси
Что потребуется начинающему бегуну
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь