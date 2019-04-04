Белорусские гандболистки узнали соперниц по квалификации чемпионата Европы-2020
4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копенгагене состоялась жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата Европы по гандболу 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копенгагене состоялась жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата Европы по гандболу 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сборная Беларуси попала в 3-ю квалификационную группу, где ее соперницами будут команды Германии, Словении и Косово.
Составы остальных групп:
1 — Нидерланды, Испания, Австрия, победитель предварительного этапа.
2 — Черногория, Венгрия, Италия, Литва.
4 — Швейцария, Словакия, Сербия, Россия.
5 — Швеция, Чехия, Португалия, Северная Македония.
6 — Франция, Исландия, Хорватия, Турция.
7 — Польша, Украина, Румыния, Фарерские острова.
Матчи группового этапа пройдут с сентября 2019-го по май 2020 года. В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие команды. Финальный турнир с участием 16 сборных состоится с 4 по 20 декабря 2020 года на аренах Дании и Норвегии, команды которых освобождены от квалификационных игр.