Белорусские гандболистки узнали соперниц по квалификации чемпионата Европы-2020

Сборная Беларуси попала в 3-ю квалификационную группу, где ее соперницами будут команды Германии, Словении и Косово.

Матчи группового этапа пройдут с сентября 2019-го по май 2020 года. В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие команды. Финальный турнир с участием 16 сборных состоится с 4 по 20 декабря 2020 года на аренах Дании и Норвегии, команды которых освобождены от квалификационных игр.