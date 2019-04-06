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15:05 (мск), источник: БЕЛТА

Выдающийся белорусский гандболист Александр Каршакевич отмечает 60-летие

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прославленному советскому и белорусскому гандболисту, олимпийскому чемпиону Сеула-1988 в составе сборной СССР, многократному чемпиону СССР, тренеру команды «СКА-Минск» Александру Каршакевичу сегодня исполнилось 60 лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

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Накануне дня рождения в штаб-квартире НОК в торжественной обстановке состоялась церемония награждения спортсмена. Принимая во внимание значительный вклад в развитие олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений, а также популяризации гандбола в Беларуси, вице-президент НОК Сергей Репкин поздравил юбиляра и вручил почетную грамоту комитета. «Имя Каршакевича известно не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами. Я лично видел людей, которые до сих пор просто восхищаются вашей игрой. То, что вы делали на площадке, незабываемо», — отметил Сергей Репкин.

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Олимпийский чемпион поблагодарил НОК Беларуси за высокую оценку его труда. «Самое главное в спорте — это честность. Спортсмены должны быть “чистыми”, стремиться к победе, и тогда все обязательно получится. И важно любить свой вид спорта», — добавил Александр Каршакевич.

Александр Владимирович родился 6 апреля 1959 года в Ошмянах. Знаменитый белорусский гандболист, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион XXIV Олимпиады 1988 года в Сеуле в составе сборной СССР, серебряный призер XXII Олимпиады 1980-го в Москве, обладатель Кубка СССР 1980−1981 годов, чемпион СССР 1981, 1983−1984, 1987−1989 годов. Этот уникальный спортсмен первым придумал и активно использовал бросок с «подкруткой», благодаря чему мог забрасывать мячи в ворота противника практически с «нулевого» угла. Александр Каршакевич — один из игроков, с которым ассоциировалась звездная эпоха минского СКА. С 1996 по 2007 год он являлся старшим тренером национальной команды Беларуси по гандболу, главным тренером национальной команды по гандболу. Сейчас он тренер команды «СКА Минск».

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