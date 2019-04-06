Выдающийся белорусский гандболист Александр Каршакевич отмечает 60-летие

Накануне дня рождения в штаб-квартире НОК в торжественной обстановке состоялась церемония награждения спортсмена. Принимая во внимание значительный вклад в развитие олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений, а также популяризации гандбола в Беларуси, вице-президент НОК Сергей Репкин поздравил юбиляра и вручил почетную грамоту комитета. «Имя Каршакевича известно не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами. Я лично видел людей, которые до сих пор просто восхищаются вашей игрой. То, что вы делали на площадке, незабываемо», — отметил Сергей Репкин.

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Олимпийский чемпион поблагодарил НОК Беларуси за высокую оценку его труда. «Самое главное в спорте — это честность. Спортсмены должны быть “чистыми”, стремиться к победе, и тогда все обязательно получится. И важно любить свой вид спорта», — добавил Александр Каршакевич.