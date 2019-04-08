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11:48 (мск), источник: БЕЛТА

Маноло Каденас покинул пост главного тренера БГК имени Мешкова

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский специалист Маноло Каденас покинул пост главного тренера Брестского гандбольного клуба имени Мешкова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В информации, размещенной на официальном сайте БГК, говорится, что руководство клуба поддержало просьбу Маноло Каденаса о досрочном расторжении контракта в связи с его решением сосредоточиться на работе с национальной сборной Аргентины.

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Исполняющим обязанности главного тренера БГК имени Мешкова назначен испанцец Рауль Алонсо, который был одним из ассистентов Маноло Каденаса.

Маноло Каденас возглавил брестскую команду летом 2018 года.

Под его руководством БГК вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, стал чемпионом Беларуси и занял 3-е место в SEHA-лиге.

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