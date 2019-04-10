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21:17 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты победили в гостях чехов в квалификации чемпионата Европы-2020

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты мужской сборной Беларуси обыграли чехов в гостевом отборочном матче чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом тайме сегодняшней встречи в Пльзени игра была равной, соперники поочередно выходили вперед, но к перерыву белорусы создали запас в два мяча — 14:12. Во второй половине гости порой отрывались на 4 мяча, но в итоге победили с минимальным перевесом — 31:30.

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Ответный поединок сборных Беларуси и Чехии состоится 14 апреля в минском дворце спорта «Уручье».

На старте отборочного турнира ЧЕ-2020 белорусские гандболисты неожиданно уступили в Минске команде Боснии и Герцеговины — 29:30, а затем в гостях обыграли финскую сборную со счетом 27:20. Чехи имеют в своем активе две виктории: дома над финнами — 31:27, в гостях над Боснией и Герцеговиной — 25:20. Завтра сборная Финляндии примет на своей площадке команду Боснии и Герцеговины. Турнирное положение в 5-й отборочной группе сейчас таково: Беларусь — 4 очка (3 матча), Чехия — 4 (3), Босния и Герцеговина — 2 (2), Финляндия — 0 (2).

В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие дружины из восьми квалификационных квартетов, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Решающий этап мужского гандбольного Евро-2020 примут арены Австрии, Норвегии и Швеции, команды которых, как и действующий чемпион Старого Света Испания, освобождены от отборочных игр. Впервые в финале сыграют 24 сборные, а не 16, как было раньше.

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