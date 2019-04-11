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20:33 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по гандболу уступила команде Венгрии в отборочном турнире ЧЕ-2020

АСТРАХАНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Венгрии со счетом 19:25 в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Астрахани.

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Источник: AP 2019

В активе российской сборной под руководством Эдуарда Кокшарова после трех туров четыре очка, команда занимает второе место в отборочной группе, где соперничает со сборными Венгрии (6 очков), Италии (2) и Словакии (0). Следующий матч отборочного турнира россияне снова проведут с венграми, поединок пройдет 14 апреля в венгерском Эрде.

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На чемпионат Европы, который пройдет с 9 по 26 января 2020 года в Австрии, Норвегии и Швеции, квалифицируются по две лучшие команды из восьми отборочных групп, а также четыре лучшие сборные, которые займут третьи места. В финальную часть уже квалифицировались команды Австрии, Норвегии и Швеции на правах хозяев турнира, также от отборочного турнира освобождена сборная Испании, являющаяся действующим чемпионом Европы.

Сборная России не смогла отобраться на чемпионат Европы 2018 года. На турнире 2016 года российские гандболисты заняли девятое место.

Чемпионаты Европы по гандболу среди мужских команд проводятся раз в два года с 1994-го. Сборная России стала победителем турнира 1996 года. Также в активе российских гандболистов две серебряные медали (1994, 2000). Самой титулованной командой чемпионатов Европы является сборная Швеции, побеждавшая четыре раза.

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