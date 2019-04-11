Сборная России по гандболу уступила команде Венгрии в отборочном турнире ЧЕ-2020

Источник: AP 2019

В активе российской сборной под руководством Эдуарда Кокшарова после трех туров четыре очка, команда занимает второе место в отборочной группе, где соперничает со сборными Венгрии (6 очков), Италии (2) и Словакии (0). Следующий матч отборочного турнира россияне снова проведут с венграми, поединок пройдет 14 апреля в венгерском Эрде.

Читайте также Международная федерация гандбола назвала лучших игроков мира

На чемпионат Европы, который пройдет с 9 по 26 января 2020 года в Австрии, Норвегии и Швеции, квалифицируются по две лучшие команды из восьми отборочных групп, а также четыре лучшие сборные, которые займут третьи места. В финальную часть уже квалифицировались команды Австрии, Норвегии и Швеции на правах хозяев турнира, также от отборочного турнира освобождена сборная Испании, являющаяся действующим чемпионом Европы.

Сборная России не смогла отобраться на чемпионат Европы 2018 года. На турнире 2016 года российские гандболисты заняли девятое место.