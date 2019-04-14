«Ростов-Дон» вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионов

Источник: Спорт-Экспресс

«Ростов-Дон» и «Ференцварош» встретились на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов во второй раз подряд. В прошлом сезоне российский клуб был сильнее, однако победа над венгерской командой получилась не из простых. В этот раз противостояние сложилось чуточку по-другому. Хотя и здесь нельзя сказать, что победа «Ростов-Дон» получилась легкой.

Особенно тяжело пришлось команде Амброса Мартина в Эрде, где российский клуб противостоял не только своему сопернику, но и разгоряченным болельщикам. Атмосфера на арене была наэлектризованной, фанаты «Ференцвароша» неистово поддерживали свою команду и всячески пытались сбить с толка «Ростов-Дон». Причем порой болельщики переходили грань дозволенного, еще по ходу первого тайма на площадку летели монеты, жвачки и даже пластиковые стаканы.

Ожесточенной получилась и игра. Команды рубились мяч в мяч, и хорошо, что в концовке первого тайма Полина Кузнецова замкнула передачу Марины Судаковой и вывела свою команду вперед — 14:13. Но это было только начало, вторая половина игры выдалась не менее тяжелой. По ходу тридцатиминутки «Ференцварош» не только сравнял счет, но и дважды выходил вперед. Однако «Ростов-Дон» нашел в себе силы не только выстоять, но и перехватить игру. При счете 20:20 Амброс Мартин взял тайм-аут, а затем российский клуб совершил рывок в три безответных мяча. «Ростов-Дону» стало дышать чуточку легче, но и это было еще не все. Болельщиков ждала нервная концовка, «Ференцварош» сократит отставание до минимума, но чемпион России благодаря голам Ксении Макеевой и Кристины Кожокарь дожал соперника — 29:26. «Ростов-Дон» сделал неплохой задел перед ответной игрой, а капитан команды Юлия Манагарова показала фантастическую игру, реализовав все свои семь бросков.

Возвращение Вяхиревой

Перед ответной встречей «Ростов-Дон» еще больше усилился. Амброс Мартин включил в состав олимпийскую чемпионку Рио Анну Вяхиреву, которой врачи после травмы локтя прочили возвращение в лучшием случае лишь в конце мая. Однако «гандбольный Мессии» появилась на площадке сейчас, и это стало главным событием матча. Амброс Мартин обещал, что Вяхирева выйдет только в том случае, если у его команды все пойдет по плану. К тому моменту «Ростов-Дон» вел два мяча, но Вяхирева внесла в игру своей команды дополнительную энергию, изюминку и творчество.

Ростовская публика встретила Анну овацией, а сама она не боялась идти в контакт с защитниками, много пасовала, показала отменный дриблинг. А в самой концовке первого тайма забила сама — ее сестра Полина Кузнецова отдала пас, и Вяхирева в падении переправила мяч в ворота — 15:9.

Разгром «Ференцвароша»

Исход противостояния был решен окончательно, и вторая половина встречи могла стать формальностью. Но «Ростов-Дон» при своих болельщиках не стал снижать оборотов, даже с учетом активной ротации — на площадку выходили Регина Калиниченко, Кристина Кожокарь, Милана Таженова. Разница в счете все росла и росла, достигая аж тринадцати мячей. И только в концовке, когда весь дворец спорта праздновал выход «Ростов-Дон» в «Финал четырех», «Ференцварош» чуть сократил отрыв. Но при этом венгерской команде избежать разгрома не удалось — 33:22.

К сожалению, не обошлось без неприятности. В матче с «Ференцварошем» травму крестообразной связки получила Майя Петрова, и теперь линейный выбыла из строя не менее чем на шесть месяцев.

— Мы счастливы, что вышли в «Финал четырех», поздравляю всех болельщиков нашей команды, при этом огорчены, что потеряли одного из ключевых игрока, — сказал после игры главный тренер «Ростов-Дон» Амброс Мартин. — Матч в Венгрии мне не очень понравился, понимал, что можем играть лучше как в защите, так и в нападении. Рад, что за неделю отлично подготовились, в том числе, психологически. Мы хорошо сыграли в защите, показали командный гандбол, благодаря чему прошли такую подготовленную команду, как «Ференцварош».