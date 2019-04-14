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18:52 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по гандболу сыграла вничью с венграми в матче отборочного турнира ЧЕ-2020

ТАСС, 14 апреля. Мужская сборная России по гандболу сыграла вничью с командой Венгрии со счетом 23:23 в гостевом матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в венгерском Эрде.

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Источник: РИА "Новости"

В активе российской сборной под руководством Эдуарда Кокшарова после четырех туров пять очков, команда занимает второе место в отборочной группе, где соперничает со сборными Венгрии (7 очков), Италии (2) и Словакии (0), итальянцы и словаки свой очный матч четвертого тура проведут позднее в воскресенье. Следующий матч отборочного турнира россияне сыграют с итальянцами, поединок пройдет 13 июня в Италии.

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На чемпионат Европы, который пройдет с 9 по 26 января 2020 года в Австрии, Норвегии и Швеции, квалифицируются по две лучшие команды из восьми отборочных групп, а также четыре лучшие сборные, которые займут третьи места. В финальную часть уже квалифицировались команды Австрии, Норвегии и Швеции на правах хозяев турнира, также от отборочного турнира освобождена сборная Испании, являющаяся действующим чемпионом Европы.

Сборная России не смогла отобраться на чемпионат Европы 2018 года. На турнире 2016 года российские гандболисты заняли девятое место.

Чемпионаты Европы по гандболу среди мужских команд проводятся раз в два года с 1994-го. Сборная России стала победителем турнира 1996 года. Также в активе российских гандболистов две серебряные медали (1994, 2000). Самой титулованной командой чемпионатов Европы является сборная Швеции, побеждавшая четыре раза.

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