Сборная России по гандболу сыграла вничью с венграми в матче отборочного турнира ЧЕ-2020

Источник: РИА "Новости"

В активе российской сборной под руководством Эдуарда Кокшарова после четырех туров пять очков, команда занимает второе место в отборочной группе, где соперничает со сборными Венгрии (7 очков), Италии (2) и Словакии (0), итальянцы и словаки свой очный матч четвертого тура проведут позднее в воскресенье. Следующий матч отборочного турнира россияне сыграют с итальянцами, поединок пройдет 13 июня в Италии.

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На чемпионат Европы, который пройдет с 9 по 26 января 2020 года в Австрии, Норвегии и Швеции, квалифицируются по две лучшие команды из восьми отборочных групп, а также четыре лучшие сборные, которые займут третьи места. В финальную часть уже квалифицировались команды Австрии, Норвегии и Швеции на правах хозяев турнира, также от отборочного турнира освобождена сборная Испании, являющаяся действующим чемпионом Европы.

Сборная России не смогла отобраться на чемпионат Европы 2018 года. На турнире 2016 года российские гандболисты заняли девятое место.