Мужской сборной не хватило секунды до реванша

Источник: Спорт-Экспресс

Поражение в отборочном матче чемпионата Европы-2020 от Венгрии в Астрахани, а главное, неубедительная игра, не оставляла других вариантов, кроме как брать реванш у того же соперника на выезде. Один из лидеров команды Тимур Дибиров считал, что это возможно, дескать, если венгры обыграли нас, то почему мы этого не можем сделать?

Внушала опасение кадровая ситуация в составе сборной России. По ходу игры на берегах Волги травмы получили лидеры команды Даниил Шишкарев и Сергей Горбок, и существовала вероятность, что они в Венгрию не поедут. Но оба в состав попали, хотя тренерский штаб во главе с Эдуардом Кокшаровым все-таки прибегнул к перестановкам, вне заявки остались голкипер Олег Грамс и правый крайний Дмитрий Ковалев, а их место заняли Денис Заболотин и Алексей Фокин. В итоге Кокшаров угадал, особенно с вратарской позицией.

По всей видимости, домашнее поражение больно ударило по самолюбию российских гандболистов. В Эрде команда Кокшарова вышла совсем с другим настроем и показала игру, которую и ждут многочисленные болельщики — быструю, дерзкую, надежную в обороне и вариантивную в атаке.

— Пришлось прибегнуть к специальным приемам, чтобы настроить на игру, — поведал Кокшаров. — Увидел, что в первом матче игроки опасались совершить оплошности. Вел себя так, чтобы ребята больше боялись меня, чем ошибок. А еще рассказывал, что меня атаковали вопросами, мол, мы специально так серо сыграли в Астрахани? Предлагал игрокам на это ответить, что они и сделали. Большую часть матча это работало безотказно.

Образцовый тайм

Действительно, в ответной игре с Венгрией сборная России, возможно, выдала лучший первый тайм за последние несколько лет. Героями половины стали Тимур Дибиров и Глеб Калараш. Левый крайний трижды реализовал пенальти, один раз послал мяч в сетку от своих ворот, когда венгры были в меньшинстве, а еще запомнился чудо-голом под перекладину после опорного броска. Калараш рвал и метал и нападении, линейные отскакивали от него, как от брони, и это позволило гандболисту использовать четыре голевые возможности.

В отличие от матча в Астрахани, надежно выглядела вратарская позиция. Так, Виктор Киреев парировал два пенальти от Жолта Балога. Внимательная игра в обороне и результативная в атаке помогли создать перед перерывом солидный задел — 15:11.

Не дотерпели

Все было в руках сборной России и во втором тайме. Команда Кокшарова довела разницу даже до пяти мячей. Хотя и без погрешностей не обошлось — Сергей Горпишин на пустом месте заработал двухминутное удаление, и хозяева площадки забросили трижды подряд. Но российские гандболисты нашли в себе силы вернуть преимущество, вновь помогли вратари. И здесь сработало решение Кокшарова включить в заявку Зоболотина. Как и Киреев, 20-летий вратарь отразил два пенальти подряд, в том числе, от того же Балога.

— Моей задачей было «подергать» пенальтиста, — прокомментировал после игры Заболотин. — Можно присесть, подскочить, похлопать в ладоши. В общем, я всячески мусолил бросающим глаза, и рад, что отразил два семиметровых.

Сборная России после точного броска Дмитрия Санталова за десять минут до финальной сирены вела комфортные пять мячей — 23:18. Но после этого у команды Кокшарова, как отрезало. И в оставшиеся десять минут проявились астраханские симптомы. Вдруг российские гандболисты потеряли уверенность в себе, заиграли гораздо медленнее. И сборная Венгрии стала стремительно сокращать отставание. Проявилась и старая болезнь — неважная реализация голевых моментов — Даниил Шишкарев не использовал выход один на один, а Тимур Дибиров не реализовал пенальти.

Исход встречи решался на последних секундах. Российские гандболисты свою атаку не реализовали, а венгры успели заработать пенальти. Одновременно с тем, как истекло время матча. Семиметровый вызвался исполнять Матеи Лекаи, и ему удалось переиграть Киреева — 23:23.

— В концовке играли так, как в Астрахани. Полагаю, что это следствие усталости. Когда команда была свежей, выполняла все, о чем договаривались. А как только стало меньше сил, сбились на медленный ритм. Только усталостью могу объяснить не реализованный Шишкаревым выход один на один. Также не хватило командных взаимодействий, игры полусредних и линейных. На последних минутах мы сбивались на индивидуальные действия, — пояснил Кокшаров.