Трефилов дистанционно консультирует тренерский штаб гандбольного клуба «Кубань»

19 февраля Трефилов перенес операцию на сердце. В марте 63-летний специалист прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае.
«В настоящий момент Евгений Васильевич находится в больнице, но с заболеванием, не связанным с сердцем, — сказал Вальтер. — Ничего серьезного нет, сейчас идет постоперационный период. Ждем со дня на день его возвращения, команда соскучилась».
Вальтер добавил, что Трефилов постоянно находится на связи с тренерским штабом, а исполняющий обязанности главного тренера команды получает у него необходимые консультации.
Трефилов возглавляет «Кубань» с 2016 года, также он является главным тренером женской сборной России. Под его руководством национальная команда стала четырехкратным чемпионом мира, завоевала две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, а также золото и серебро Олимпийских игр.