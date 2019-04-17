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16:41 (мск), источник: ТАСС

Трефилов дистанционно консультирует тренерский штаб гандбольного клуба «Кубань»

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российский гандбольный тренер Евгений Трефилов продолжает реабилитацию и дистанционно консультирует тренерский штаб краснодарской «Кубани». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Сергей Вальтер.

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Источник: РИА "Новости"

19 февраля Трефилов перенес операцию на сердце. В марте 63-летний специалист прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае.

«В настоящий момент Евгений Васильевич находится в больнице, но с заболеванием, не связанным с сердцем, — сказал Вальтер. — Ничего серьезного нет, сейчас идет постоперационный период. Ждем со дня на день его возвращения, команда соскучилась».

Вальтер добавил, что Трефилов постоянно находится на связи с тренерским штабом, а исполняющий обязанности главного тренера команды получает у него необходимые консультации.

Трефилов возглавляет «Кубань» с 2016 года, также он является главным тренером женской сборной России. Под его руководством национальная команда стала четырехкратным чемпионом мира, завоевала две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, а также золото и серебро Олимпийских игр.

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