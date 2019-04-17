Трефилов дистанционно консультирует тренерский штаб гандбольного клуба «Кубань»

Источник: РИА "Новости"

19 февраля Трефилов перенес операцию на сердце. В марте 63-летний специалист прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае.

«В настоящий момент Евгений Васильевич находится в больнице, но с заболеванием, не связанным с сердцем, — сказал Вальтер. — Ничего серьезного нет, сейчас идет постоперационный период. Ждем со дня на день его возвращения, команда соскучилась».

Вальтер добавил, что Трефилов постоянно находится на связи с тренерским штабом, а исполняющий обязанности главного тренера команды получает у него необходимые консультации.