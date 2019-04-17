Трефилов продолжит тренировать «Кубань», он завершает реабилитацию

Источник: РИА "Новости"

Трефилов 19 февраля в Краснодаре перенес операцию на сердце, а 12 марта был выписан из больницы. С 14 марта главный тренер сборной России проходил курс реабилитации в санатории в городе Горячий Ключ, после чего вернулся в больницу на дополнительную реабилитацию.

«Однозначно Евгений Трефилов продолжит тренировать “Кубань”. После таких операций, что была у него, пациенты полностью восстанавливаются. Да, есть рекомендации по питанию и образу жизни, но практически никаких ограничений. А значит, сил у Евгения Васильевича хватит на всех. Об этом же говорил и президент ФГР (Федерации гандбола России) Сергей Николаевич Шишкарев», — сказал Вальтер, которого цитирует официальный сайт ФГР.

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«Сейчас Евгений Васильевич завершает дополнительную реабилитацию. После успешной операции на сердце возникли новые обстоятельства. Мы ждем его буквально вот-вот. Думаю, на домашних матчах Евгений Васильевич появится. А вот на каких и в какой роли — точно сказать сегодня не могу», — добавил гендиректор «Кубани».

По словам Вальтера, Трефилов дистанционно консультирует тренерский штаб «Кубани» во время матчей.