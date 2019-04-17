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19:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трефилов продолжит тренировать «Кубань», он завершает реабилитацию

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, перенесший операцию на сердце, продолжит тренировать «Кубань», он завершает дополнительную реабилитацию, сообщил генеральный директор краснодарского клуба Сергей Вальтер.

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Источник: РИА "Новости"

Трефилов 19 февраля в Краснодаре перенес операцию на сердце, а 12 марта был выписан из больницы. С 14 марта главный тренер сборной России проходил курс реабилитации в санатории в городе Горячий Ключ, после чего вернулся в больницу на дополнительную реабилитацию.

«Однозначно Евгений Трефилов продолжит тренировать “Кубань”. После таких операций, что была у него, пациенты полностью восстанавливаются. Да, есть рекомендации по питанию и образу жизни, но практически никаких ограничений. А значит, сил у Евгения Васильевича хватит на всех. Об этом же говорил и президент ФГР (Федерации гандбола России) Сергей Николаевич Шишкарев», — сказал Вальтер, которого цитирует официальный сайт ФГР.

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«Сейчас Евгений Васильевич завершает дополнительную реабилитацию. После успешной операции на сердце возникли новые обстоятельства. Мы ждем его буквально вот-вот. Думаю, на домашних матчах Евгений Васильевич появится. А вот на каких и в какой роли — точно сказать сегодня не могу», — добавил гендиректор «Кубани».

По словам Вальтера, Трефилов дистанционно консультирует тренерский штаб «Кубани» во время матчей.

«Конечно, это стресс для всех нас. Все-таки Евгений Васильевич из тех людей, кто должен всё контролировать лично. Могу сказать, что игроки по нему соскучились. Я не шучу. И в сборной, и в клубе уже все привыкли к нему: к юмору, к требованиям. Это со стороны кажется, что Евгений Васильевич только кричит. На самом деле Трефилов — великий психолог. Он знает подход к каждому игроку. Как я уже говорил, он присутствует с командой незримо, во время игр звонит в перерывах и дает указания», — отметил Вальтер.

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