Чемпионат Беларуси. БГК имени Мешкова разгромил «Кронон»
БГК имени Мешкова разгромил «Кронон» в матче чемпионата Беларуси по гандболу — 39:26.
БГК имени Мешкова разгромил «Кронон» в матче чемпионата Беларуси по гандболу — 39:26.
«Мешковцы» уже обеспечили себе золотые медали.
КРОНОН (Гродно) — БГК им. МЕШКОВА (Брест) — 26:39 (8:19)
Кронон: Кревчик, Науменко, Ничей; Луня (4), Кобятко, Захарчик, Кобятко, Сацюк (3), Каштелян (3), Лощаков (2), Селицкий, Леонов, Несвадьба (7), О. Тарасевич (3), Д. Тарасевич, Д. Янковский (4).
БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Будейко (4), Ященко (5), Кулак, Бочко (3), Юринок (6), Ивич (2), Потеко (1), Баранов (3), Горак (1), Обранович (1), Сельвесюк (3), Джорджич (5), Шилович (3), Куран (2).