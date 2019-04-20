СКА в серии семиметровых уступил «Риихимяки» и не смог пробиться в финал Балтийской лиги
Минский СКА не смог пробиться в финал Балтийской лиги. В домашнем матче ¼ финала армейцы в серии штрафных бросков уступили финскому «Риихимяки» — 24:26.
Минский СКА не смог пробиться в финал Балтийской лиги. В домашнем матче ¼ финала армейцы в серии штрафных бросков уступили финскому «Риихимяки» — 24:26.
Основное время матча завершилось вничью — 22:22. Отметим, что за минуту до конца второго тайма СКА вел с преимуществом в два гола и получил численное преимущество.
СКА — РИИХИМЯКИ — 24:26 (12:11, 22:22, 2:4)
МИНСК. Дворец спорта «Уручье». Начало в 17.00.
СКА: Никуленков (6), Вайлупов (5), Черкащенко (4), Рудь (2), Гирик (2), Кривенко (2), Бровко (2), Жила (1).
РИИХИМЯКИ: Ренберг (5), Крейсбергс (5), Ненита (3), Басарич (2), Пулижович (2), Новоселов (2), Жупаняц (2), Лукьянчук (2), Тамминен (2), Коваленко (1).
Во втором полуфинале украинский ЗТР сыграет с литовским «Драгунасом».