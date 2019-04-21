Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал2
Леганес0
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Монако
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак2
Енисей0
Футбол. Зарубежный
19:00
Герта0
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
18:00
Реймс0
Сент-Этьен2
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал2
Кристал Пэлас3
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити0
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал3
Атлетик0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал2
Рубин1
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург0
Боруссия Д4
Хоккей. НХЛ
22.04
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант3
Амьен2
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза0
Лилль0
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон4
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе3
Севилья0
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте2
Эспаньол2
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» разгромил «Порту» на выезде
10VAR отменил полуфинал для «Сити»: безумный матч в Манчестере
20:50 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты СКА стали бронзовыми призерами Балтийской лиги

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА стали бронзовыми призерами Балтийской лиги, решающий этап которой проходил в спорткомплексе «Уручье», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В матче за 3-е место минчане с большим трудом взяли верх над литовским «Драгунасом» из Клайпеды — 27:26 (13:13). В полуфинале подопечные Игоря Папруги уступил финскому «Риихимяки» в серии послематчевых пенальти.

В решающем поединке финский клуб одолел украинский ЗТР из Запорожья со счетом 23:22 (10:11).

Гандболисты минского СКА трижды выигрывали Балтийскую лигу (2013, 2014, 2015), один раз были обладателями серебра (2016) и дважды — бронзы (2017, 2018). В прошлом сезоне минчане в матче за 3-е место обыграли ЗТР со счетом 40:37. В решающем поединке за золото «Риихимяки» нанес поражение эстонской «Пыльве» — 26:23.

 Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля
Рианна снялась в яркой фотосессии для журнала
Матч «Краснодар» — «Зенит» вы не забудете никогда
«Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение в матче АПЛ
ПСЖ в восьмой раз стал чемпионом Франции по футболу
Сборная США разгромила россиян на юниорском ЧМ по хоккею
Кубок федерации: Павлюченкова вывела Россию на новый уровень
«Урал» довел безвыигрышную серию «Рубина» до семи матчей
Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу в игре чемпионата Испании
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь