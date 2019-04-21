Гандболисты СКА стали бронзовыми призерами Балтийской лиги

В матче за 3-е место минчане с большим трудом взяли верх над литовским «Драгунасом» из Клайпеды — 27:26 (13:13). В полуфинале подопечные Игоря Папруги уступил финскому «Риихимяки» в серии послематчевых пенальти.

В решающем поединке финский клуб одолел украинский ЗТР из Запорожья со счетом 23:22 (10:11).