Гандболисты СКА стали бронзовыми призерами Балтийской лиги
21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА стали бронзовыми призерами Балтийской лиги, решающий этап которой проходил в спорткомплексе «Уручье», сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА стали бронзовыми призерами Балтийской лиги, решающий этап которой проходил в спорткомплексе «Уручье», сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче за 3-е место минчане с большим трудом взяли верх над литовским «Драгунасом» из Клайпеды — 27:26 (13:13). В полуфинале подопечные Игоря Папруги уступил финскому «Риихимяки» в серии послематчевых пенальти.
В решающем поединке финский клуб одолел украинский ЗТР из Запорожья со счетом 23:22 (10:11).
Гандболисты минского СКА трижды выигрывали Балтийскую лигу (2013, 2014, 2015), один раз были обладателями серебра (2016) и дважды — бронзы (2017, 2018). В прошлом сезоне минчане в матче за 3-е место обыграли ЗТР со счетом 40:37. В решающем поединке за золото «Риихимяки» нанес поражение эстонской «Пыльве» — 26:23.