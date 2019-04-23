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22:07 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» выиграл предварительный этап чемпионата России по гандболу

ТАСС, 23 апреля. Московский «Спартак» со счетом 33:27 одержал победу над краснодарским клубом СКИФ и стал победителем предварительного этапа чемпионата России по гандболу.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал гандболист краснодарского клуба Дмитрий Свистунов, забросивший восемь мячей. В составе «Спартака» больше всех мячей на счету Дмитрия Ковалева и Александра Деревеня (по 5).

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По результатам 22 игр столичный клуб набрал 39 очков, опередив чемпиона России, клуб «Чеховские Медведи», на один балл. На предварительном этапе Суперлиги осталось провести один матч — 29 апреля сыграют «Нева» и СКИФ.

В плей-офф финального этапа Суперлиги сезона-2018/19 сыграют лучшие восемь команд. «Спартак» встретится с «Пермскими Медведями», занявшими восьмую строчку таблицы.

Даты матчей первого раунда плей-офф пока не определены.

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