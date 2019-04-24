Олимпийский чемпион Сергей Погорелов умер на 45-м году жизни
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Олимпийский чемпион Сиднея в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов умер в возрасте 44 лет, сообщается на сайте Федерации гандбола России.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Олимпийский чемпион Сиднея в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов умер в возрасте 44 лет, сообщается на сайте Федерации гандбола России.
Погорелов в составе национальной команды России также стал чемпионом мира и Европы, а также завоевал бронзу Игр в Афинах. На клубном уровне он четырежды побеждал в чемпионате России вместе с волгоградским «Каустиком» и выигрывал Кубок кубков в составе испанской команды «Сьюдад-Реал».
«Федерация гандбола России выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Погорелова. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.