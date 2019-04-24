Олимпийский чемпион Сергей Погорелов умер на 45-м году жизни

Погорелов в составе национальной команды России также стал чемпионом мира и Европы, а также завоевал бронзу Игр в Афинах. На клубном уровне он четырежды побеждал в чемпионате России вместе с волгоградским «Каустиком» и выигрывал Кубок кубков в составе испанской команды «Сьюдад-Реал».