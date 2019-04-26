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14:03 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты «Вардара» победили «Пик» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов среди мужчин состоялись первые поединки четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Бывшие соперники БГК имени Мешкова по групповому этапу ЛЧ гандболисты северомакедонского «Вардара» переиграли в Скопье венгерский «Пик» из Сегеда со счетом 31:23.

Еще один оппонент чемпионов Беларуси испанская «Барселона» без проблем победила в гостях гандболистов французского «Нанта» — 32:25.

Немецкий «Фленсбург», которому брестчане уступили в 1/8 финала, проиграл на своей арене венгерскому «Веспрему» — 22:28.

В субботу, 27 апреля, польский «Виве», за который выступают белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш, встретится с французским клубом «Пари Сен-Жермен».

Ответные поединки, после которых определятся участники «Финала четырех», состоятся 4 мая (Барселона, Веспрем) и 5 мая (Сегед, Париж).

Решающий этап чемпионской Лиги пройдет 1—2 июня на паркете «Ланксесс-Арены» в немецком Кельне. В прошлом сезоне победителем главного клубного турнира Старого Света стал французский «Монпелье», обыгравший в решающем поединке гандболистов «Нанта» со счетом 32:26.

В женской Лиге чемпионов «Финал четырех» состоится 11—12 мая в Будапеште. В первый день соревнований в венгерской столице российский «Ростов-Дон» сыграет с французским «Мецем», а триумфатор двух последних сезонов ЛЧ венгерский «Дьер» будет соперничать с норвежским «Виперсом». Победители этих игр затем встретятся в матче за первое место.

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