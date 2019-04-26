Похороны олимпийского чемпиона по гандболу Погорелова прошли в Волгограде

«Проститься и проводить в последний путь олимпийского чемпиона по гандболу Сергея Погорелова пришли примерно 500 человек — это родственники, друзья, спортивная общественность Волгограда, председатель облспорткомитета Александр Глинянов. Приехали спортсмены из Москвы и Ростова-на-Дону, из Краснодара приехал его друг Олег Ходьков, с которым они в сборной России выиграли в 2000 году в Сиднее олимпийское золото. Все мы скорбим, что так рано ушла из жизни наша “стреляющая рука”, как прозвали в свое время Погорелова западные журналисты», — рассказал представитель облспорткомитета.

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Погорелов скончался в среду в возрасте 44 лет, причины смерти не называются. Погорелов принимал участие в трех Олимпиадах, завоевав золотые медали Игр-2000 в Сиднее и бронзу Олимпиады-2004 в Афинах. Кроме того, сборная с Погореловым в составе выиграла чемпионат мира 1997 года, а в 1996-м стала чемпионом Европы.