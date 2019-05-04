«Спартак» победил «Пермских медведей» в первом матче плей-офф ЧР
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл «Пермских медведей» в первом матче четвертьфинальной серии
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл «Пермских медведей» в первом матче четвертьфинальной серии
Встреча, прошедшая в субботу в Перми, завершилась со счетом 30:27. Следующий матч серии до двух побед пройдет 8 мая в Москве.
Результаты других матчей четвертьфинальных серий чемпионата России:
«СГАУ-Саратов» — «Чеховские медведи» — 24:39,
«Динамо» (Астрахань) — «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — 21:32,
«Динамо-Виктор» (Ставрополь) — СКИФ (Краснодар) — 14:29.