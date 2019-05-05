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5 мая, источник: БЕЛТА

Кулеш и Королек помогли «Виве» выйти в «Финал четырех» гандбольной ЛЧ

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легионеры помогли польскому «Виве» пробиться в «Финал четырех» гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В ответном четвертьфинале в гостях у французского «Пари Сен-Жермена» клуб из Кельце уступил со счетом 26:35, но, благодаря домашней виктории с разницей в 10 мячей — 34:24, прошел дальше. Весомую лепту в этот успех внесли белорусы — Владислав Кулеш в двух матчах с парижанами забросил 11 мячей (6 и 5), Артем Королек отличился 9 раз (6 и 3).

Бывшие соперники БГК имени Мешкова по групповому этапу ЛЧ гандболисты северомакедонского «Вардара» из Скопье по сумме двух игр были сильнее венгерского «Пика» из Сегеда — 31:23 (дома) и 25:29 (в гостях).

Еще один оппонент чемпионов Беларуси испанская «Барселона» без особых проблем дважды победила гандболистов французского «Нанта» — 32:25 (в гостях) и 29:26 (дома).

Немецкий «Фленсбург», которому брестчане проиграли в 1/8 финала, уступил венгерскому «Веспрему» — 22:28 (дома) и 25:29 (в гостях).

Решающий этап мужской чемпионской Лиги пройдет 1—2 июня на паркете «Ланксесс-Арены» в немецком Кельне. В прошлом сезоне победителем главного клубного турнира Старого Света стал французский «Монпелье», обыгравший в решающем поединке гандболистов «Нанта» со счетом 32:26.

В женской Лиге чемпионов «Финал четырех» состоится 11—12 мая в Будапеште. В первый день соревнований в венгерской столице российский «Ростов-Дон» сыграет с французским «Мецем», а триумфатор двух последних сезонов ЛЧ венгерский «Дьер» будет соперничать с норвежским «Виперсом». Победители этих игр затем встретятся в матче за первое место.

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