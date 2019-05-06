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6 мая, источник: ТАСС

Гандбольный тренер Трефилов провел первую тренировку после операции на сердце

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по гандболу и краснодарской «Кубани» Евгений Трефилов провел первую после операции тренировку. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

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«Евгений Васильевич проводит первую тренировку в «Кубани», — сказал Шишкарев.

19 февраля Трефилов перенес операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы в Краснодаре. После этого он прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае.

Трефилову 63 года. Он возглавляет «Кубань» с 2016 года. Под его руководством сборная России стала четырехкратным чемпионом мира, завоевала две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, а также золото и серебро Олимпийских игр.

«Кубань» 16 мая проведет первый матч противостояния за бронзовые медали чемпионата России против подмосковной «Звезды».

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