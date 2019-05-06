Гандбольный тренер Трефилов провел первую тренировку после операции на сердце

19 февраля Трефилов перенес операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы в Краснодаре. После этого он прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае.

Трефилову 63 года. Он возглавляет «Кубань» с 2016 года. Под его руководством сборная России стала четырехкратным чемпионом мира, завоевала две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, а также золото и серебро Олимпийских игр.