Трефилов: У гандболисток «Ростова-Дон» есть проблема на позиции разыгрывающего

«Финал четырёх» пройдёт в Будапеште, так что у «Дьера» уже небольшое преимущество, команда будет играть при своих болельщиках. Норвежский «Вайперс Кристиансанн» смотрится в этой четвёрке наиболее проходимой командой. «Мец» для меня тёмная лошадка. Честно скажу: не следил тщательно за этой командой. Но знаю, что за неё играют много гандболисток сборной Франции, это уже показатель силы.