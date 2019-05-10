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10 мая, источник: БЕЛТА

Французский гандболист Вильям Аккамбре подписал контракт с БГК им. Мешкова

10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова подписал контракт с известным французским игроком Вильямом Аккамбре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт БГК.

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Трудовое соглашение вступит в силу в июле. Контракт со звездным игроком рассчитан на один сезон.

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Вильям Аккамбре родился 8 апреля 1988 года в Каннах (Франция). Профильная позиция — левый полусредний. В высшем французском дивизионе гандболист провел 196 матчей, забросил 665 мячей. С 2017 года он играл в венгерском «Веспреме», в нынешнем сезоне защищает цвета словенского «Целе». В составе национальной сборной Франции Аккамбре выиграл Олимпийские игры 2012 года, стал трехкратным чемпионом мира, побеждал на чемпионате Европы. Удостоен высшей государственной награды Франции — ордена Почетного легиона.

«Рады, что удалось достичь соглашения с Вильямом Аккамбре. Несомненно, такой игрок усилит нашу команду, рассчитываем на его опыт победителя. Важно, что Аккамбре универсален — прекрасно играет как в защите, так и в нападении», — отметил спортивный директор БГК Павел Башкин.

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