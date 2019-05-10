Французский гандболист Вильям Аккамбре подписал контракт с БГК им. Мешкова

Трудовое соглашение вступит в силу в июле. Контракт со звездным игроком рассчитан на один сезон.

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Вильям Аккамбре родился 8 апреля 1988 года в Каннах (Франция). Профильная позиция — левый полусредний. В высшем французском дивизионе гандболист провел 196 матчей, забросил 665 мячей. С 2017 года он играл в венгерском «Веспреме», в нынешнем сезоне защищает цвета словенского «Целе». В составе национальной сборной Франции Аккамбре выиграл Олимпийские игры 2012 года, стал трехкратным чемпионом мира, побеждал на чемпионате Европы. Удостоен высшей государственной награды Франции — ордена Почетного легиона.