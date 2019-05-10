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10 мая, источник: Спорт РИА Новости

Вяхирева включена в символическую сборную Лиги чемпионов

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Гандболистка «Ростова-Дона» Анна Вяхирева вошла в символическую сборную женской гандбольной Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, по результатам голосования болельщиков Вяхирева была признана лучшей правой полусредней. Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

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лучший голкипер: Катрин Лунде («Виперс», Норвегия),

лучшая левая крайняя: Манон Уэтт («Мец», Франция),

лучшая левая полусредняя: Анне Метте Хансен («Дьер», Венгрия),

лучшая разыгрывающая: Стине Офтедал («Дьер»),

лучшая линейная: Крина Пынтя («Дьер»),

лучшая правая полусредняя: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»),

лучшая правая полусредняя: Йованка Радичевич («Бухарест», Румыния),

лучший защитник: Эдуарда Аморим («Дьер»),

лучший молодой игрок: Ноэми Хафра («Ференцварош», Венгрия),

лучший главный тренер: Эммануэль Майоннад («Мец»).

«Ростов-Дон» в первом матче «Финала четырех», который пройдет в Будапеште, в субботу сыграет с «Мецем».

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