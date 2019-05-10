Вяхирева включена в символическую сборную Лиги чемпионов

Как отмечается в сообщении, по результатам голосования болельщиков Вяхирева была признана лучшей правой полусредней. Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Трефилов: У гандболисток «Ростова-Дон» есть проблема на позиции разыгрывающего

«Ростов-Дон» в первом матче «Финала четырех», который пройдет в Будапеште, в субботу сыграет с «Мецем».