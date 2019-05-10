Вяхирева включена в символическую сборную Лиги чемпионов
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Гандболистка «Ростова-Дона» Анна Вяхирева вошла в символическую сборную женской гандбольной Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте клуба.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Гандболистка «Ростова-Дона» Анна Вяхирева вошла в символическую сборную женской гандбольной Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте клуба.
Как отмечается в сообщении, по результатам голосования болельщиков Вяхирева была признана лучшей правой полусредней. Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
лучший голкипер: Катрин Лунде («Виперс», Норвегия),
лучшая левая крайняя: Манон Уэтт («Мец», Франция),
лучшая левая полусредняя: Анне Метте Хансен («Дьер», Венгрия),
лучшая разыгрывающая: Стине Офтедал («Дьер»),
лучшая линейная: Крина Пынтя («Дьер»),
лучшая правая полусредняя: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»),
лучшая правая полусредняя: Йованка Радичевич («Бухарест», Румыния),
лучший защитник: Эдуарда Аморим («Дьер»),
лучший молодой игрок: Ноэми Хафра («Ференцварош», Венгрия),
лучший главный тренер: Эммануэль Майоннад («Мец»).
«Ростов-Дон» в первом матче «Финала четырех», который пройдет в Будапеште, в субботу сыграет с «Мецем».