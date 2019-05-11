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11 мая, источник: ТАСС

«Ростов-Дон» вышел в финал женской Лиги чемпионов по гандболу

ТАСС, 11 мая. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» со счетом 27:25 обыграл французский «Мец» в полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в Будапеште.

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Источник: AFP 2019

Самым результативным игроком встречи стала гандболистка «Меца» Грас Заади, в активе которой девять мячей. В составе российской команды лучшей по этому показателю стала Анна Вяхирева, отличившаяся семь раз.

В финале «Ростов-Дон» встретится с действующим победителем турнира венгерским «Дьером», который ранее со счетом 31:22 обыграл норвежский «Кристиансенд». В матче за бронзовые медали сыграют «Мец» и «Кристиансенд».

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В составе «Меца» выступает россиянка Екатерина Левша. Екатерина Андрюшина является ассистентом главного тренера французского клуба.

В прошлом сезоне «Ростов-Дон» уступил в полуфинале Лиги чемпионов македонскому «Вардару» (19:25), а позднее проиграл румынскому «Бухаресту» в матче за третье место (30:31). Российская команда выигрывала Лигу чемпионов один раз. Это произошло в сезоне-2007/08, когда звенигородская «Звезда» победила в финале австрийский «Хипо Нидеростеррайх» со счетом 28:27.

Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.

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