Гандболистки «Ростова-Дона» уступили «Дьеру» в финале Лиги чемпионов
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский клуб «Ростов-Дон» потерпел поражение от венгерского «Дьера» в финале гандбольной Лиги чемпионов среди женских команд.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский клуб «Ростов-Дон» потерпел поражение от венгерского «Дьера» в финале гандбольной Лиги чемпионов среди женских команд.
Встреча, прошедшая в Будапеште, завершилась поражением российского клуба со счетом 24:25 (11:15).
«Ростов-Дон» впервые в истории выступал в финале Лиги чемпионов.
В матче за третье место норвежский «Виперс» обыграл французский «Мец» — 31:30.