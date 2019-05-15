Близнова приняла решение возобновить карьеру и подписала контракт с «Ладой»

«Спустя три года мне, если честно, поначалу просто захотелось к лету привести в нормальное состояние свою физическую форму. Для этой цели попросила руководство клуба дать потренироваться с девочками. Начала это делать, и меня затянуло. Хотя пока не знаю, что из всего этого получится. Ничего не обещаю. По крайней мере, попробую. Надеюсь, ниже того уровня, какой был раньше, не опущусь», — сказала Близнова.

«Не стану этого варианта для себя исключать. Но сейчас пока главное — просто элементарно вернуться и начать играть за клуб, набрав хорошую форму. А дальше видно будет. Не знаю, смогу ли я еще раз пережить все эти нагрузки, сборы. Не хочу теперь загадывать наперед. Конечно, Олимпиада не за горами и было бы круто еще раз съездить на нее. Но опять же все мы понимаем, что для этого нужно достичь как минимум того же уровня, какой был в 2016 году», — добавила гандболистка.