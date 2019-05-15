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15 мая, источник: Спорт РИА Новости

Близнова приняла решение возобновить карьеру и подписала контракт с «Ладой»

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Рио-2016 в составе сборной России по гандболу Ирина Близнова приняла решение возобновить карьеру и подписала контракт с «Ладой», сообщается на сайте тольяттинской команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

После победы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Близнова объявила о завершении карьеры. В августе 2017 года Близнова стала советником по развитию спорта и физической культуры главы администрации Тольятти.

«Спустя три года мне, если честно, поначалу просто захотелось к лету привести в нормальное состояние свою физическую форму. Для этой цели попросила руководство клуба дать потренироваться с девочками. Начала это делать, и меня затянуло. Хотя пока не знаю, что из всего этого получится. Ничего не обещаю. По крайней мере, попробую. Надеюсь, ниже того уровня, какой был раньше, не опущусь», — сказала Близнова.

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Близнова, которая на Играх-2016 была капитаном российской сборной, не стала исключать вариант выступления на Олимпиаде-2020.

«Не стану этого варианта для себя исключать. Но сейчас пока главное — просто элементарно вернуться и начать играть за клуб, набрав хорошую форму. А дальше видно будет. Не знаю, смогу ли я еще раз пережить все эти нагрузки, сборы. Не хочу теперь загадывать наперед. Конечно, Олимпиада не за горами и было бы круто еще раз съездить на нее. Но опять же все мы понимаем, что для этого нужно достичь как минимум того же уровня, какой был в 2016 году», — добавила гандболистка.

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