Гандболисты «Спартака» вышли в финал чемпионата России
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Гандболисты московского «Спартака» одержали вторую победу в полуфинальной серии чемпионата России с «Динамо-Виктором» из Ставрополя и вышли в финал турнира.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Гандболисты московского «Спартака» одержали вторую победу в полуфинальной серии чемпионата России с «Динамо-Виктором» из Ставрополя и вышли в финал турнира.
Субботняя игра в Москве завершилась победой «Спартака» со счетом 33:27. Первый матч серии до двух побед «красно-белые» выиграли со счетом 27:26.
Вторыми финалистами стали гандболисты «Чеховских медведей», которые ранее в субботу одержали вторую победу над петербургским клубом «Университет Лесгафта-Нева» — 28:27.
В полуфинале турнира за 5−8-е места чемпионата астраханское «Динамо» со счетом 29:28 обыграло «СГАУ-Саратов» и сравняло счет в серии до двух побед.