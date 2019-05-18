Гандболисты «Спартака» вышли в финал чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

Субботняя игра в Москве завершилась победой «Спартака» со счетом 33:27. Первый матч серии до двух побед «красно-белые» выиграли со счетом 27:26.

Вторыми финалистами стали гандболисты «Чеховских медведей», которые ранее в субботу одержали вторую победу над петербургским клубом «Университет Лесгафта-Нева» — 28:27.