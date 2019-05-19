Немецкий «Киль» в четвертый раз в истории завоевал Кубок EHF
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Гандболисты немецкого «Киля» в четвертый раз в истории завоевали Кубок Европейской гандбольной федерации (EHF).
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Гандболисты немецкого «Киля» в четвертый раз в истории завоевали Кубок Европейской гандбольной федерации (EHF).
В субботнем финале гандболисты «Киля» на своей площадке обыграли «Берлин» — 26:22.
Ранее «Киль» выигрывал трофей в 1998, 2002 и 2004 годах.
В матче за третье место португальский «Порту» со счетом 28:26 обыграл датский «ТТХ Хольстебро».