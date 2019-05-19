«Кубань» под руководством Трефилова выиграла бронзу гандбольной Суперлиги
Краснодарская «Кубань» стала бронзовым призёром чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.
Краснодарская «Кубань» стала бронзовым призёром чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.
Во втором матче серии за третье место «Кубань» на своей площадке нанесла поражение «Звезде» со счётом 28:26. Самой результативной в составе «Кубани» стала Диана Голуб, забившая 9 мячей. 6 раз отличилась Антонина Скоробогатченко. У «Звезды» 7 мячей на счету Натальи Никитиной.