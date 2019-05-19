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19 мая, источник: Чемпионат.com

«Кубань» под руководством Трефилова выиграла бронзу гандбольной Суперлиги

Краснодарская «Кубань» стала бронзовым призёром чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.

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Источник: РИА "Новости"

Во втором матче серии за третье место «Кубань» на своей площадке нанесла поражение «Звезде» со счётом 28:26. Самой результативной в составе «Кубани» стала Диана Голуб, забившая 9 мячей. 6 раз отличилась Антонина Скоробогатченко. У «Звезды» 7 мячей на счету Натальи Никитиной.

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