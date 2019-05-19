«Кубань» под руководством Трефилова выиграла бронзу гандбольной Суперлиги

Во втором матче серии за третье место «Кубань» на своей площадке нанесла поражение «Звезде» со счётом 28:26. Самой результативной в составе «Кубани» стала Диана Голуб, забившая 9 мячей. 6 раз отличилась Антонина Скоробогатченко. У «Звезды» 7 мячей на счету Натальи Никитиной.