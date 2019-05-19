Гандболисты минского СКА выиграли Кубок Беларуси

Сегодня в финальном поединке подопечные Игоря Папруги сумели одолеть действующего чемпиона страны БГК имени Мешкова с минимальным перевесом — 30:29. На протяжении всего финала соперники попеременно выходили вперед, а на перерыв лидером ушел СКА — 14:12. В самом начале второго тайма брестчане получили численное преимущество и сами сумели оторваться на два гола — 16:14. В дальнейшем игра также шла мяч в мяч, но в итоге драматичной борьбы победы добились гандболисты СКА, для которых это седьмой успех в Кубке Беларуси. В последний раз они выигрывали трофей в 2012 году.