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19 мая, источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА выиграли Кубок Беларуси

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА после шестилетнего перерыва стали обладателями Кубка Беларуси, розыгрыш которого впервые проходил в Могилеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ska-minsk.by

Сегодня в финальном поединке подопечные Игоря Папруги сумели одолеть действующего чемпиона страны БГК имени Мешкова с минимальным перевесом — 30:29. На протяжении всего финала соперники попеременно выходили вперед, а на перерыв лидером ушел СКА — 14:12. В самом начале второго тайма брестчане получили численное преимущество и сами сумели оторваться на два гола — 16:14. В дальнейшем игра также шла мяч в мяч, но в итоге драматичной борьбы победы добились гандболисты СКА, для которых это седьмой успех в Кубке Беларуси. В последний раз они выигрывали трофей в 2012 году.

В матче за 3-е место в нынешнем кубковом турнире гандболисты могилевского клуба «Машека» уверенно переиграли «Гомель» — 32:25 (19:9).

В полуфинальных поединках БГК имени Мешкова выиграл у «Гомеля» со счетом 44:24, минские армейцы были сильнее «Машеки» — 37:23.

Розыгрыш Кубка Беларуси проводится с 1997 года. Больше всех его выигрывал БГК — 11 раз. Кроме него и СКА, победителями становились еще две столичные дружины — «Аркатрон» (3) и «Динамо» (2).

Финальный этап розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд пройдет 22—23 мая в Гомеле. В полуфиналах встретятся: «БНТУ-БелАЗ» (Минская область) — «Берестье» (Брест), «Гомель» — «Городничанка» (Гродно).

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