Трефилову дома вручили бронзовую медаль чемпионата России по гандболу

Источник: РИА "Новости"

Ранее «Кубань» в двухматчевой серии переиграла подмосковную «Звезду» и завоевала бронзовые медали чемпионата России. Ответный матч серии стал первым для 63-летнего Трефилова после операции на сердце.

Читайте также Гандбольный тренер Трефилов провел первую тренировку после операции на сердце

«Евгений Васильевич давал установку на матч, провел всю игру на ногах. Но остаться на награждение не смог по состоянию здоровья. Мы вручили ему медаль уже дома», — сказал Вальтер.

Трефилов 19 февраля перенес операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы в Краснодаре. После этого он прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае. Первый матч против «Звезды» в Звенигороде специалист пропустил.