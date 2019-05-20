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10:51 (мск), источник: ТАСС

Трефилову дома вручили бронзовую медаль чемпионата России по гандболу

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Главному тренеру краснодарской гандбольной команды «Кубань» Евгению Трефилову дома вручили бронзовую медаль чемпионата России. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный директор клуба Сергей Вальтер.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее «Кубань» в двухматчевой серии переиграла подмосковную «Звезду» и завоевала бронзовые медали чемпионата России. Ответный матч серии стал первым для 63-летнего Трефилова после операции на сердце.

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«Евгений Васильевич давал установку на матч, провел всю игру на ногах. Но остаться на награждение не смог по состоянию здоровья. Мы вручили ему медаль уже дома», — сказал Вальтер.

Трефилов 19 февраля перенес операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы в Краснодаре. После этого он прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае. Первый матч против «Звезды» в Звенигороде специалист пропустил.

Трефилов возглавляет «Кубань» с 2016 года. Под его руководством сборная России стала четырехкратным чемпионом мира, завоевала две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, а также золото и серебро Олимпийских игр.

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