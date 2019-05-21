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21 мая, источник: Спорт РИА Новости

Гандболистки «Ростова-Дона» выиграли чемпионат России

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» завоевал золотые медали чемпионата России, в финальной серии до двух побед оказавшись сильнее тольяттинской «Лады».

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Ростовчанки во вторник обыграл «Ладу» со счетом 29:26 и выиграл серию 2−0.

«Ростов-Дон» стал победителем чемпионата России третий раз подряд и в пятый раз в истории. Бронзовым призером турнира ранее стала краснодарская «Кубань».

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