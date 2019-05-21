Гандболистки «Ростова-Дона» выиграли чемпионат России

Ростовчанки во вторник обыграл «Ладу» со счетом 29:26 и выиграл серию 2−0.

«Ростов-Дон» стал победителем чемпионата России третий раз подряд и в пятый раз в истории. Бронзовым призером турнира ранее стала краснодарская «Кубань».