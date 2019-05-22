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14:36 (мск), источник: БЕЛТА

Гомель принимает «Финал четырех» гандбольного Кубка Беларуси среди женщин

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гомельском Дворце игровых видов спорта стартует решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу среди женщин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня состоятся два полуфинальных матча: «БНТУ-БелАЗ» (Минская область) — «Берестье» (Брест), «Гомель» — «Городничанка» (Гродно).

Победители полуфиналов 23 мая сыграют в решающем кубковом поединке, а проигравшие встретятся в матче за 3-е место.

Больше всех кубком у гандболисток «БНТУ-БелАЗа» — 16 побед. Кроме них трофей завоевывали «Гомель» (3) и «Городничанка» (2).

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