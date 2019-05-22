Гомель принимает «Финал четырех» гандбольного Кубка Беларуси среди женщин

Сегодня состоятся два полуфинальных матча: «БНТУ-БелАЗ» (Минская область) — «Берестье» (Брест), «Гомель» — «Городничанка» (Гродно).

Победители полуфиналов 23 мая сыграют в решающем кубковом поединке, а проигравшие встретятся в матче за 3-е место.

Больше всех кубком у гандболисток «БНТУ-БелАЗа» — 16 побед. Кроме них трофей завоевывали «Гомель» (3) и «Городничанка» (2).