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21:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Перенесший операцию Трефилов пропустит майский сбор женской сборной России

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Перенесший операцию на сердце главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов не будет работать с командой на сборе, который пройдет в Новогорске 23—30 мая.

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Источник: РИА "Новости"

После окончания сбора российская команда отправится в Нидерланды, где проведет два товарищеских матча с национальной сборной Нидерландов — 31 мая и 1 июня.

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«Я же никак не думал, что все так резко свалится. Вот хожу по двору, легкие развиваю, как велят врачи. Но со сборной мне пока работать запрещено. Так что пусть молодые берут инициативу в свои руки. Надеюсь вернуться в строй, как и говорил раньше, к середине лета», — приводит слова Трефилова портал teamrussia.pro.

Трефилов 19 февраля в Краснодаре перенес операцию на сердце, а 12 марта был выписан из больницы. Позднее главный тренер сборной России проходил курс реабилитации в санатории в городе Горячий Ключ, после чего вернулся в больницу на дополнительную реабилитацию. В мае он принял участие в тренировке краснодарской «Кубани», которую также возглавляет.

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