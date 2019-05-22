Перенесший операцию Трефилов пропустит майский сбор женской сборной России

После окончания сбора российская команда отправится в Нидерланды, где проведет два товарищеских матча с национальной сборной Нидерландов — 31 мая и 1 июня.
«Я же никак не думал, что все так резко свалится. Вот хожу по двору, легкие развиваю, как велят врачи. Но со сборной мне пока работать запрещено. Так что пусть молодые берут инициативу в свои руки. Надеюсь вернуться в строй, как и говорил раньше, к середине лета», — приводит слова Трефилова портал teamrussia.pro.
Трефилов 19 февраля в Краснодаре перенес операцию на сердце, а 12 марта был выписан из больницы. Позднее главный тренер сборной России проходил курс реабилитации в санатории в городе Горячий Ключ, после чего вернулся в больницу на дополнительную реабилитацию. В мае он принял участие в тренировке краснодарской «Кубани», которую также возглавляет.