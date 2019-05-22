Перенесший операцию Трефилов пропустит майский сбор женской сборной России

«Я же никак не думал, что все так резко свалится. Вот хожу по двору, легкие развиваю, как велят врачи. Но со сборной мне пока работать запрещено. Так что пусть молодые берут инициативу в свои руки. Надеюсь вернуться в строй, как и говорил раньше, к середине лета», — приводит слова Трефилова портал teamrussia.pro.