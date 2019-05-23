Назван состав российских гандболистов для подготовки к играм отбора ЧЕ-2020

Источник: Спорт РИА Новости

К подготовке сборная России приступит 4 июня. Команда соберется в Скопье, где будет тренироваться до 12 июня.

Тренерский штаб сборной России во главе с Эдуардом Кокшаровым пригласил на сбор 18 гандболистов:

вратари: Виктор Киреев («Мотор», Украина), Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Денис Заболотин (СКИФ, Краснодар);.

полевые игроки: Тимур Дибиров, Сергей Горбок, Глеб Калараш, Дмитрий Киселев, Даниил Шишкарев (все — «Вардар», Македония), Игорь Сорока («Мотор», Украина), Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов (оба — «Чеховские медведи»), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия), Павел Атьман («Ганновер-Бургдорф», Германия), Сергей Горпишин («Эрланген», Германия), Максим Михалин (СКИФ), Александр Котов («Чеховские медведи»), Дмитрий Ковалев («Спартак»).

Матч против сборной Италии россияне проведут 13 июня на выезде, со сборной Словакии команда сыграет 16 июня в Санкт-Петербурге.