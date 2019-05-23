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13:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Назван состав российских гандболистов для подготовки к играм отбора ЧЕ-2020

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Стал известен состав мужской сборной России по гандболу для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Италии и Словакии, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

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Источник: Спорт РИА Новости

К подготовке сборная России приступит 4 июня. Команда соберется в Скопье, где будет тренироваться до 12 июня.

Тренерский штаб сборной России во главе с Эдуардом Кокшаровым пригласил на сбор 18 гандболистов:

вратари: Виктор Киреев («Мотор», Украина), Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Денис Заболотин (СКИФ, Краснодар);.

полевые игроки: Тимур Дибиров, Сергей Горбок, Глеб Калараш, Дмитрий Киселев, Даниил Шишкарев (все — «Вардар», Македония), Игорь Сорока («Мотор», Украина), Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов (оба — «Чеховские медведи»), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия), Павел Атьман («Ганновер-Бургдорф», Германия), Сергей Горпишин («Эрланген», Германия), Максим Михалин (СКИФ), Александр Котов («Чеховские медведи»), Дмитрий Ковалев («Спартак»).

Матч против сборной Италии россияне проведут 13 июня на выезде, со сборной Словакии команда сыграет 16 июня в Санкт-Петербурге.

После четырех туров сборная России с 5 очками занимает в седьмой группе 2-е место. Лидирует в квартете сборная Венгрии. На чемпионат Европы-2020 выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших команды из числа занявших третьи места.

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