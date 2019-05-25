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25 мая, источник: ТАСС

Олимпийская чемпионка по гандболу Вяхирева продолжит выступать за «Ростов-Дон»

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки Анна Вяхирева и Анна Сень продолжат выступать за гандбольный клуб «Ростов-Дон» в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Все игроки продолжат выступать за клуб в следующем сезоне. За исключением Сливинской, которая завершила карьеру. Также будет сохранен тренерский штаб», — сказал собеседник агентства.

«Ростов-Дон» в минувшем сезоне стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок страны.

«Ростов-Дон» — пятикратный чемпион России!

В финале Лиги чемпионов российский клуб проиграл венгерскому «Дьеру».

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