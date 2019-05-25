Олимпийская чемпионка по гандболу Вяхирева продолжит выступать за «Ростов-Дон»
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки Анна Вяхирева и Анна Сень продолжат выступать за гандбольный клуб «Ростов-Дон» в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки Анна Вяхирева и Анна Сень продолжат выступать за гандбольный клуб «Ростов-Дон» в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в
«Все игроки продолжат выступать за клуб в следующем сезоне. За исключением Сливинской, которая завершила карьеру. Также будет сохранен тренерский штаб», — сказал собеседник агентства.
«Ростов-Дон» в минувшем сезоне стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок страны.
В финале Лиги чемпионов российский клуб проиграл венгерскому «Дьеру».