БГК им. Мешкова подписал контракт с белорусом Никитой Вайлуповым

Трудовое соглашение вступит в силу с июля текущего года. Контракт с правым угловым рассчитан на три сезона.
«Заключили контракт с качественным гандболистом. Никита Вайлупов — игрок национальной сборной Беларуси, много забрасывает, всегда в числе лучших снайперов чемпионата. Очень талантлив. У него отличный бросок, великолепная скорость. Уверен, что гандболист продолжит расти в своем мастерстве в нашем клубе, добавит стабильности и еще лучше будет смотреться во всех аспектах своей игры», — сказал спортивный директор БГК Павел Башкин.
Никита Вайлупов родился 30 июля 1995 года в Витебске. Выступал за гандбольный клуб им. Левина (Новополоцк), столичные «Динамо» и СКА.
В межсезонье состав «мешковцев» обновится. В команду придут левый полусредний Вильям Акамбре (Франция), линейный Бранко Каракаш (Черногория), правый полусредний Марко Панич (Босния и Герцеговина), разыгрывающий Яка Малус (Словения).