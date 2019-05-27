БГК им. Мешкова подписал контракт с белорусом Никитой Вайлуповым

Трудовое соглашение вступит в силу с июля текущего года. Контракт с правым угловым рассчитан на три сезона.

«Заключили контракт с качественным гандболистом. Никита Вайлупов — игрок национальной сборной Беларуси, много забрасывает, всегда в числе лучших снайперов чемпионата. Очень талантлив. У него отличный бросок, великолепная скорость. Уверен, что гандболист продолжит расти в своем мастерстве в нашем клубе, добавит стабильности и еще лучше будет смотреться во всех аспектах своей игры», — сказал спортивный директор БГК Павел Башкин.