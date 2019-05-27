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14:35 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гандболистки начали подготовку к матчам плей-офф чемпионата мира

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки женской сборной Беларуси начали заключительный этап подготовки к матчам за выход в финальный этап чемпионата мира с командой Норвегии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Под руководством главного тренера команды Томажа Чатера в брестском дворце спорта «Виктория» тренируются 16 гандболисток:

вратари — Юлия Кунцевич («Городничанка», Гродно), Лилия Бурдук, Юлия Шут (обе — «БНТУ-БелАЗ», Минская область);.

полевые игроки — Наталья Котина, Ирина Дронова, Виктория Шамановская, Ирина Тризно, Екатрина Силицкая, Татьяна Цырибко (все — «Гомель»), Янина Елисеева, Анна Рябченко (обе — «Городничанка», Гродно), Лилия Артюхович («БНТУ-БелАЗ», Минская область), Дарья Свидунович («Виктория-Берестье», Брест), Карина Ежикова («Подравка», Хорватия), Диана Ильина («Бузэу», Румыния), Анна Ящук («Эльбонг», Польша).

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В предстоящих матчах с норвежскими гандболистками белорусской команде не смогут помочь травмированные Кристина Ахраменко, Татьяна Рудковская, Ирина Мокат, Наталья Василевская, Валентина Нестерук и Анастасия Лобач.

Первый поединок за выход на чемпионат мира между сборными Беларуси и Норвегии состоится 31 мая в Бресте, ответный пройдет 5 июня в Бергене.

Составы остальных пар плей-офф мирового первенства: Хорватия — Германия, Дания — Швейцария, Швеция — Словакия, Сербия — Польша, Чехия — Черногория, Северная Македония — Словения, Австрия — Венгрия, Испания — Исландия.

Финальная стадия женского чемпионата планеты с участием 24 команд пройдет с 30 ноября по 15 декабря на аренах Японии.

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