Рауль Алонсо стал главным тренером БГК имени Мешкова

Испанский специалист заключил с клубом трудовое соглашение сроком на два сезона.

До прихода в БГК Рауль Алонсо работал помощником главного тренера в немецком «Киле», в составе которого дважды становился победителем Лиги чемпионов (2010, 2012), а также четырехкратным победителем чемпионата Германии (2010, 2012, 2013, 2014), трехкратным обладателем Кубка страны (2011, 2012, 2013) и дважды — Суперкубка (2012, 2014).