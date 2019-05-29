СКИФ обыграл «Динамо» и стал пятым в чемпионате России по гандболу
КРАСНОДАР, 29 мая — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Гандболисты краснодарского СКИФа обыграли астраханское «Динамо» во втором матче серии
КРАСНОДАР, 29 мая — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Гандболисты краснодарского СКИФа обыграли астраханское «Динамо» во втором матче серии
Игра, прошедшая в Краснодаре в среду, завершилась победой хозяев — 33:27. Счет в серии до двух побед стал 2−0. Первый матч, который состоялся в минувшую субботу, также завершился победой краснодарской команды (29:28).