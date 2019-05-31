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31Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал
31 мая, источник: ТАСС

«Чеховские Медведи» 18-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Подмосковный клуб «Чеховские Медведи» в 18-й раз подряд стал победителем чемпионата России по гандболу.

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Источник: РИА "Новости"

В финальной серии до двух побед «Чеховские Медведи» одержали победу над московским «Спартаком» со счетом 2−1. В заключительном матче серии, который прошел в Москве, «Чеховские Медведи» обыграли своего соперника со счетом 27:23.

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Клуб «Чеховские Медведи» был основан в 2001 году на базе московского ЦСКА.

С сезона-2001/02 команда неизменно становится победителем национального первенства. В прошедшем сезоне «Чеховские Медведи» также выиграли Кубок России и Кубок Европейской гандбольной федерации (второй по силе еврокубок).

«Спартак» был создан в августе 2017 года, команда проводит второй сезон в чемпионате России. В предыдущем сезоне «Спартак» занял второе место, в финале уступив «Чеховским Медведям» со счетом 0−2.

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