«Чеховские Медведи» 18-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу

Источник: РИА "Новости"

В финальной серии до двух побед «Чеховские Медведи» одержали победу над московским «Спартаком» со счетом 2−1. В заключительном матче серии, который прошел в Москве, «Чеховские Медведи» обыграли своего соперника со счетом 27:23.

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Клуб «Чеховские Медведи» был основан в 2001 году на базе московского ЦСКА.

С сезона-2001/02 команда неизменно становится победителем национального первенства. В прошедшем сезоне «Чеховские Медведи» также выиграли Кубок России и Кубок Европейской гандбольной федерации (второй по силе еврокубок).