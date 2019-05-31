Белорусские гандболистки на домашней площадке уступили Норвегии в первом матче плей-офф ЧМ

Встреча на площадке брестского дворца спорта «Виктория» сразу пошла под диктовку норвежек. Белоруски старались сдерживать натиск более опытных соперниц, но силы были явно не равны. Первый тайм завершился со счетом 17:10 в пользу скандинавок, а к финальной сирене их преимущество составило 13 мячей — 34:21.