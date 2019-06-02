Гандболисты «Вардара» второй раз выиграли Лигу чемпионов
2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты северомакедонского «Вардара» стали победителями Лиги чемпионов, финальный этап которой прошел в немецком Кельне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты северомакедонского «Вардара» стали победителями Лиги чемпионов, финальный этап которой прошел в немецком Кельне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке команда из Скопье переиграла венгерский «Веспрем» со счетом 27:24.
Уже к перерыву гандболисты «Вардара» создали хороший запас прочности, выиграв первый тайм с разницей в 5 мячей — 16:11. Во второй половине соперники несколько раз сокращали разрыв до минимума, но в итоге так и не смогли добиться успеха. Для «Вардара» это второй трофей Лиги чемпионов, первый был завоеван в 2017 году.
Третье место в нынешнем сезоне чемпионской Лиги заняла испанская «Барселона», обыгравшая польский «Виве» из Кельце со счетом 40:35 (20:16). В составе «Виве» белорус Артем Королек забросил 6 мячей, в активе Владислава Кулеша 3 гола.