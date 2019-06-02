Текущие события
Футбол. Сборные
2.06
Сальвадор1
Гаити0
Футбол. Сборные
2.06
Франция2
Боливия0
Футбол. Сборные
2.06
Турция2
Узбекистан0
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург3
Мадагаскар3
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия2
Непал0
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
Все события
Фоторепортажи
22Самые яркие болельщики чемпионата мира
9«Локомотив» выиграл Кубок России
2 июня, источник: БЕЛТА

Гандболисты «Вардара» второй раз выиграли Лигу чемпионов

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты северомакедонского «Вардара» стали победителями Лиги чемпионов, финальный этап которой прошел в немецком Кельне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: AP 2019

В решающем поединке команда из Скопье переиграла венгерский «Веспрем» со счетом 27:24.

Читайте также
Достойное поражение. «Ростов-Дон» уступил в финале женской гандбольной Лиги чемпионов

Уже к перерыву гандболисты «Вардара» создали хороший запас прочности, выиграв первый тайм с разницей в 5 мячей — 16:11. Во второй половине соперники несколько раз сокращали разрыв до минимума, но в итоге так и не смогли добиться успеха. Для «Вардара» это второй трофей Лиги чемпионов, первый был завоеван в 2017 году.

Третье место в нынешнем сезоне чемпионской Лиги заняла испанская «Барселона», обыгравшая польский «Виве» из Кельце со счетом 40:35 (20:16). В составе «Виве» белорус Артем Королек забросил 6 мячей, в активе Владислава Кулеша 3 гола.

 Дмитрий Нагиев стал похож на известного актера
Минчанин Никита Белько стал победителем третьего сезона российского телешоу
Ближайшие матчи сборной РФ — возможность попробовать новичков
Названа символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2018/19
Игроки пели, Клопп считал кубки. Чемпионский парад «Ливерпуля»
Гол Роналду признан лучшим в Лиге чемпионов
Удаление Черышева, два пенальти. «Крылья Советов» остались в РПЛ
На автомобиле погибшего Рейеса лопнула шина на скорости 237 км/ч
Сборная Франции обыграла команду Боливии в товарищеском матче
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь