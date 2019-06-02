Гандболисты «Вардара» второй раз выиграли Лигу чемпионов

Уже к перерыву гандболисты «Вардара» создали хороший запас прочности, выиграв первый тайм с разницей в 5 мячей — 16:11. Во второй половине соперники несколько раз сокращали разрыв до минимума, но в итоге так и не смогли добиться успеха. Для «Вардара» это второй трофей Лиги чемпионов, первый был завоеван в 2017 году.